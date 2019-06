L'Adidas vestirà la Lavagnese nell'anno del centenario

Lavagna - La società comunica che a partire dalla prossima stagione 2019/2020 l’Usd Lavagnese 1919 legherà il proprio nome al top brand sportivo Adidas attraverso il suo principale dealer in Italia, l’azienda Staff 3000 di Rho (MI).



L’Azienda creerà una speciale maglia per celebrare il Centenario dell’Unione e oltre a vestire tutta la società, dai primi calci alla prima squadra, passando attraverso gli educatori, gli allenatori e i dirigenti, gestirà per la prima volta a Lavagna una rete di merchandising appositamente dedicata ai colori bianconeri.



Tutte le squadre dell’Unione indosseranno come prima maglia la storica camiseta a strisce verticali bianconere, mentre la seconda maglia sarà rosa con le classiche bordature nere a rievocare la prima maglia alternativa che l’Unione (sotto la denominazione di Opera Nazionale Dopolavoro O.N.D.) indossò a più riprese a partire dalla stagione 1928/1929.



La partnership, fortemente appoggiata dalla società attraverso il Club Manager Davide Focacci, rappresenta l’intenzione di uniformare tutto il settore agonistico con lo scopo di infondere in ogni suo tesserato un senso di appartenenza sempre maggiore.



Questa ideologia nelle ultime due stagioni ha portato la società del Presidente Stefano Compagnoni a meritare il Premio Giovani D valore che la LND assegna ogni anno alle società che impiegano con maggior frequenza i giovani provenienti dal proprio settore giovanile.



La presentazione ufficiale della nuova partnership e delle maglie del Centenario verrà comunicata a breve e comunque entro l'inizio della preparazione della prima squadra fissata per il prossimo 22 Luglio.