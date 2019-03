Juniores Nazionale il punto, la Fezzanese si riporta ad un punto dal Savona

Tutto si deciderà negli ultimi 180' minuti in un campionato appassionante. Ligorna tris al Viareggio: genovesi terzi. Colpo Serravezza Pozzi a Ghiviborgo. Tuttocuoio fa l'impresa e batte il Forte Querceta. Poker Ponsacco al Sestri.

La Spezia - Dopo la sosta il campionato Juniores Nazionale Girone F è tornato in campo. La capolista Savona osservava il proprio turno di riposo, ma visto il vantaggio di 4 punti dall'accoppiata seconda in classifica formata da Fezzanese e Ghivizzano era comunque sicura di mantenere la vetta della classifica. I giovani "Verdi" di mister Bonati si riportavano comunque a -1 andando a battere al "Riboli" la Lavagnese di mister Tornar grazie alla rete di Foce, poi espulso, e a quella del fantasista Saporiti. Non riusciva a fare altrettanto il Ghivizzano sconfitto in casa nel big match contro il Seravezza Pozzi. Vantaggio ospite con Galloni, pareggio biancorosso con Donati, poi Bonni a 2' minuti dalla fine della prima frazione firmava il gol vittoria. Il Seravezza affiancava proprio gli avversari al quinto posto in classifica. Al terzo posto saliva a 43 punti il Ligorna che calava il tris sul Viareggio imponendosi per 3 - 1 grazie alle marcature di Boggiani, Olanda e Di Molfetta. Il colpaccio di giornata lo realizzava invece il Tuttocuoio che andava a prendersi l'intera posta in palio in casa del Real Forte Querceta vincendo il match di misura per 1 - 2. Il sodalizio di Forte dei Marmi usciva così momentaneamente dalla zona Play - Off scivolando in sesta posizione a quota 40. Tornava alla vittoria la Sanremese, ormai fuori dai giochi per gli spareggi, calando il poker sulla Massese con il risultato finale che recitava 4 - 2 grazie alle marcature matuziane di Cafà, Loffredo, Cortese e Castelein M. Per gli ospiti in rete Mazzei ed Evani. A due giornate dal termine la squadra di Sanremo ha 35 punti in classifica, sette in meno della accoppiata al quarto/quinto posto formata da Seravezza Pozzi e Ghivizzano. La giornata si chiudeva con il poker del Ponsacco sul Sestri Levante grazie alle doppiette realizzate da Altamura e Ayman. Toscani ora a quota 31 punti, mentre i "Corsari" rimangono terzultimi in classifica. Situazione quindi ancora molto fluida e che verrà probabilmente decisa dagli scontri diretti delle ultime due giornate.



Risultati XXIV giornata Juniores Nazionale Girone F



Ghivizzano - Seravezza Pozzi 1 - 2 (14° Galloni, 27° Donati, 43° Bonni)

Lavagnese - Fezzanese 0 - 2 (16° Foce, 37° Saporiti)

Ligorna - Viareggio 3 - 1 (Boggiani, Olanda, Di Molfetta; )

Ponsacco - Sestri Levante 4 - 0 (Altamura, Altamura, Ayman, Ayman)

Real Forte Querceta - Tuttocuoio 1 - 2

Sanremese - Massese 4 - 2 (Cafà, Loffredo, Cortese, Castelein M.; Mazzei, Evani)

Riposo: Savona



Classifica: Savona 46, Fezzanese 45, Ligorna 43, Seravezza Pozzi 42, Ghiviborgo 42, Real Forte Querceta 40, Sanremese 35, Ponsacco 31, Massese 23*, Tuttocuoio 21, Sestri Levante 16, Lavagnese 12*, Viareggio 11



* = una partita in più



G.L.