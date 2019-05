Ivan Stradini: "Felici per una salvezza storica con il record di punti"

Il Vice Presidente Esecutivo commenta la salvezza della sua Fezzanese. "Risultato incredibile, dimostrazione che La Spezia può esprimere una squadra in Serie D" "Orgoglioso del lavoro di crescita della Juniores Nazionale, ora il campo di Fezzano..."

Sarzana - Stretto nell'abbraccio con mister Sabatini e cinto d'assedio dai suoi ragazzi è un Ivan Stradini (nella foto di Stefano Stradini, ndr) raggiante quello che ci si presenta davanti al termine del match contro il Chieri. Ovviamente molto felice per la salvezza della sua Fezzanese il Vice Presidente dei "Verdi" di Fezzano rilascia a caldo un'importante dichiarazione sulla stagione appena terminata, ma anche sui programmi futuri della sua Società ringraziando tutti coloro che hanno collaborato al raggiungimento di questo grande risultato sportivo.



"E' una salvezza incredibile perchè raccolta con solo ragazzi prodotti dal nostro territorio a dimostrazione che il territorio della Spezia può esprimere una squadra in Serie D laddove ci siano voglia di programmare e di organizzare nonostante tutte le difficoltà che abbiamo, in primis la mancanza di una struttura sportiva nel nostro territorio. Insomma siamo felici per questa salvezza, ma siamo già proiettati al futuro, un futuro dove ci piacerebbe poterci allenare allenare nel nostro campo."



Una dedica per questa salvezza storica?



"La salvezza la dedichiamo a mio padre in primis. Arnaldo è l'assoluta "anima Verde" della nostra Società, un pensiero particolare lo rivolgo poi a mia moglie Valentina e mio figlio Matteo che ci hanno sostenuto durante tutto l'anno. Ringrazio poi sentitamente tutti coloro che in questa stagione si sono prodigati per il raggiungimento dell'obbiettivo a partire dalla dirigenza tutta, passando per lo Staff Tecnico e tutti i giocatori, rivolgendo un pensiero particolare alle famiglie che durante questa stagione hanno subito un grave lutto. Tengo particolarmente a ringraziare tutte le persone che in questa stagione sono venute allo stadio a sostenere le nostre due squadre nonostante la distanza dal borgo di Fezzano."



Anche la Juniores Nazionale le ha dato grandi soddisfazioni in questa stagione



"Esatto e infatti in ultimo, ma non per ultimo, un pensiero particolare lo voglio rivolgere alla nostra Juniores Nazionale per la straordinaria stagione sportiva in cui ha raggiunto brillante secondo posto finale, ma soprattutto supportandoci nel raggiungimento della salvezza della Prima Squadra perchè anche grazie a questi giovani ragazzi, che si sono alternati nel corso della stagione anche negli allenamenti con la formazione di mister Sabatini, oggi possiamo festeggiare una salvezza storica ottenuta con il record di punti in Serie D per la nostra Società. La dimostrazione di questo lavoro e di questa crescita sono state le convocazioni, prima in Nazionale e ora nella Rappresentativa del Girone A che parteciperà alla Juniores Cup di due nostri giovani calciatori. Grande merito va a mister Bonati, mister Frolla, al responsabile tecnico Celentano e al team manager La Ferla."