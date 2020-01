In attesa della Fezzanese il Casale si rinforza

Casale - Due nuovi rinforzi per il Casale che affronterà domenica la Fezzanese nella prima giornata di ritorno del Girone A di Serie D. I nero stellati hanno infatti ingaggiato Sadouk Yassine centrocampista esterno classe 2000, e quindi fuori quota, in arrivo dal Verbania dove in questa prima parte di stagione ha totalizzato 9 presenze e 1 rete. Per Sadouk l'approdo al Casale è in verità un ritorno in quanto nello scorso campionato sotto la guida di mister Buglio mise a referto 30 presenze e 1 segnatura. In precedenza anche una breve parentesi al Chieri.



Insieme a lui nuovo rinforzo per l'attacco dove, dopo l'approdo di bomber Di Renzo dalla Pro Sesto, è fatta anche per la talentuosa seconda punta, o esterno d'attacco, Mostafà El Khayari in regime di svincolo dopo una presenza e un gol nell'Atletico Terme Fiuggi. In Serie D ha vestito anche le maglie di Sestri Levante, Lavagnese, Argentina Arma, Pavia (nella foto, ndr), Lumezzane, Derthona e OltrepoVoghera totalizzando 151 presenze e 42 reti.



G.L.