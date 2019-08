Importante colpo difensivo per il Bra

Bra - Colpo di spessore e d'esperienza, per il Bra, che si aggiudica le prestazioni calcistiche di Cristian Tos. Difensore centrale, nato a Ivrea (To) nel luglio del 1988, nella sua carriera ha indossato le casacche di: Santhià, Sporting Bellinzago, Argentina Arma, Folgore Caratese, Castelvetro e Lavagnese.

Tos, giocatore dal grande temperamento, nel pomeriggio ha raggiunto la squadra nel ritiro di Cantalupa e si è messo a disposizione di mister Fabrizio Daidola.

"Fino a poche ore fa ero convinto di andare in un'altra squadra, poi è arrivata la chiamata del Bra. È successo tutto di fretta, non mi era mai capitata una situazione del genere, di raggiungere la squadra già in ritiro. Sono contento che si sia chiusa in questo modo e che adesso sono un giocatore giallorosso. Conosco la società, la squadra, tanti ragazzi con cui ho giocato o che comunque ci siamo affrontati da avversari. Situazione migliore non mi poteva capitare, sono davvero felice. Sono un ragazzo ambizioso, gioco sempre per vincere, nella vita e nello sport, spero di poter fare il meglio possibile per me e per il Bra, ci sono tutte le carte in regola per fare un bel campionato. Ci sono tutti i presupposti per fare un qualcosa di importante", sono le prime parole del neo-braidese Tos.

Il Bra ha reso inoltre noto che il difensore centrale Simone Bettati ha lasciato il ritiro di Cantalupa e i colori giallorossi, per motivi personali. Si ringrazia Simone per l'impegno dimostrato in queste prime settimane di lavoro, con l'augurio che le strade possano incrociarsi in un prossimo futuro.