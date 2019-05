Il punto, il Cadimare chiude terzo e attende il Rivasamba nella semifinale Play - Off

In finale va un Real Fieschi che supera a tavolino la Burlando. Colli Ortonovo successo importantissimo sul Golfo Paradiso. Ora il Play - Out con il Casarza che perde con il Little Club. Don Bosco chiude con una manita l'ottima stagione

La Spezia - In archivio il campionato 2018/2019 del Girone B di Promozione con l'ultima giornata che ha regalato gli ultimissimi verdetti. Partiamo dalla griglia Play - Off. In finale si trova il Real Fieschi che contro la Burlando, già retrocessa, non deve neanche sudarsi i tre punti dato che i genovesi non si presentano perdendo a tavolino. Dopo diciassette risultati utili consecutivi cade invece il Cadimare. Come visto nella nostra cronaca di ieri ad avere la meglio dei "Pirati" è il Campomorone Sant'Olcese di un indemoniato Moreno Curabba autore di tre gol, a nulla valgono quindi i sigilli di Maggiore e Crafa per gli ospiti in virtù anche dell'autorete di Cutugno. La squadra di Buccellato deve però ringraziare la Goliardicapolis che battendo per 2 - 1 il Rivasamba, grazie a Siciliano e Incerti che rendono ininfluente il sigillo di Paterno, permettono agli spezzini di chiudere in terza posizione. Un piazzamento che consentirà ai bianconeri di giocare tra le mura amiche la semifinale del girone contro i "calafati" con a disposizione due risultati su tre nell'arco dei 120' minuti. Vittoria fondamentale anche quella del Colli Ortonovo che piega il Golfo Paradiso con un netto 4 - 2 grazie a Franchini, Ninotti, Lorenzini E. e Vacchino. Per gli ospiti reti di Monticone e Cerone su rigore. Un successo che, vista la sconfitta del Casarza Ligure in casa del Little Club G. Mora imposto con la doppia di Raiola e la rete di Nonis di Iurato il gol ospite, mette in posizione di vantaggio le "Fenici" di mister Cucurnia Paolo nel Play - Out contro i granata. Nelle altre sfide l'Athletic Club Liberi rimonta e batte il Canaletto Sepor passato sul doppio vantaggio con Becci e Boggio, ma la doppietta di Cagliani e il gol di Arrighetti danno i tre punti alla capolista neo promossa in Eccellenza con Mariani che schierava titolari un classe 2003, Parodi, e un classe '68 ossia il D.s. Conte. Netta vittoria per il Don Bosco Spezia che nell'anticipo del sabato liquida il Magra Azzurri per 5 - 1 grazie alla doppietta di Del Santo e alle reti di Grisolia Baracco, Galassi e Bertocchi, di Benassi il punto della bandiera ospite. Sconfitta ininfluente per la Forza e Coraggio contro il già retrocesso Borzoli che si impone per 4 - 3. Esposito, Stella e Pesare sembrano far pendere la partita dalla parte rossobianca, ma i locali ribaltano tutto con la doppietta di Puggioni e i gol di Rondoni e Carubba.



I TOP DI GIORNATA



CURABBA (Campomorone Sant'Olcese): Splendida la tripletta con cui manda al tappetto il Cadimare reduce da ben diciassette risultati utili consecutivi.



GOLIARDICAPOLIS: Nonostante non avesse più obiettivi di classifica la Goliardica si impone nel match contro una corazzata come il Rivasamba.



DON BOSCO SPEZIA: Chiude una stagione davvero positiva con una "manita" nel derby contro il Magra Azzurri. Dopo il lanciato Cadimare è la migliore delle formazioni spezzine di Promozione.



COLLI ORTONOVO: Vittoria fondamentale contro il Golfo Paradiso per poter giocare il Play - Out contro il Casarza Ligure in una posizione di forza.



I FLOP DI GIORNATA



RIVASAMBA: Ancora un pesante passaggio a vuoto che costa la terza piazza della classifica. Ora la squadra di Del Nero per cercare di raddrizzare la stagione dovrà affrontare i Play - Out cominciando dalla semifinale del Girone B in casa del Cadimare.



I VERDETTI DELLA STAGIONE



Campione e promosso in Eccellenza: ATHLETIC CLUB LIBERI



Finalista Play - Off: REAL FIESCHI



Semifinale Play - Off: CADIMARE - RIVASAMBA



Play - Out: COLLI ORTONOVO - CASARZA LIGURE



Retrocesse: BORZOLI e BURLANDO



CLASSIFICA MARCATORI



26 GANDOLFO (REAL FIESCHI)



19 Costa (Canaletto Sepor)

19 Raiola (Little Club G. Mora)

19 Massaro (Golfo Paradiso PRCA)



16 Pannone (Don Bosco Spezia)



15 Maggiore (Cadimare)

15 Curabba (Campomorone Sant'Olcese)



14 Marasco (Rivasamba)



12 Incerti (Goliardicapolis)

12 Cagliani (Athletic Club Liberi)

12 Monticone (Golfo Paradiso PRCA) [4 reti realizzate con la Goliardicapolis, ndr]