Il punto, Fezzanese a punteggio pieno

Il sodalizio del Presidente Stradini a punteggio pieno insieme alle corazzate Savona e Lecco e all'altra sorpresa Ligorna. Inveruno forza 6. Pari il big match tra Sanremese e Folgore. Lavagnese raggiunta nel finale, Sestri ancora K.O.

La Spezia - Quattro formazioni a punteggio pieno dopo la seconda giornata del Girone A di Serie D. Tra queste vi sono anche gli spezzini della Fezzanese che con una grande prova e due vere e proprie perle a firma di Baudi e Cherif Diallò espugnano il terreno del Borgaro Nobis. Nelle precedenti due stagioni nella IV Serie Nazionale mai vi era stato un simile inizio per la compagine del Presidente Arnaldo Stradini che ha dimostrato anche solidità difensiva non subendo alcuna rete in 180’ minuti di gioco. Insieme agli spezzini ancora a punteggio pieno le corazzate Lecco e Savona e un sorprendente Ligorna. Il Lecco travolge tra le mura amiche il Bra rifilando un poker di reti ai piemontesi giallorossi grazie alle marcature di D’Anna, Segato, Carboni e Silvestro. Il Savona espugna il campo della neo promossa Pro Dronero grazie alla doppietta di bomber Virdis, solo in pieno recupero ecco il gol locale con Spadafora. Infine la squadra di mister Monteforte fa un altro scalpo importante rimandando battuto il temibile Chieri: a Genova finisce 2 – 1 per le reti di Menegazzo e del giovane Lala, Gasparri accorcia per il Chieri che non riesce però a trovare il pari. Il big match di giornata era sicuramente quello tra la Sanremese e la Folgore Caratese che al “Comunale” di Sanremo si dividono per 1 – 1 la posta in palio. Alla rete di Taddei nel primo tempo risponde l’ex di turno Cacciatore a una decina di minuti dal termine del match. Sanremese che sale a quota 4 punti, per la Folgore Caratese è il secondo pareggio consecutivo rimanendo a quota 2 insieme al Milano City che impatta tra le mura amiche con il Casale. Cappai e Vecchiarelli fanno scappare i nero stellati, ma il solito Santocinito e Orchi impattano per i granata milanesi prossimi avversari in campionato della Fezzanese. Veramente pirotecnica la vittoria dell’Inveruno in casa dell’Arconatese, ospiti che si impongono con un clamoroso 2 – 6 trovando la prima vittoria stagionale. Infine tornando alle liguri, come visto nella cronaca, pareggio per la Lavagnese in casa dello Stresa. Al gol nel finale di Oneto risponde in pieno recupero il difensore ex Primavera del Sassuolo Diaw. Infine seconda sconfitta consecutiva per il Sestri Levante che cede in casa al Borgosesia che si impone con la rete di Pedrabissi.



I TOP DI GIORNATA



FEZZANESE: Vittoria bella e importante ottenuta con due veri e propri gioielli quella dei fezzanotti in casa del Borgaro Nobis. Per la prima volta in tre stagioni di Serie D spezzini a punteggio pieno dopo due giornate.



LIGORNA: Continua a stupire in positivo la squadra di mister Monteforte che ha la meglio anche di un altro avversario quotato come il Chieri



LECCO e SAVONA: Due grandi che girano già a mille conquistando vittorie convincenti.



I FLOP DI GIORNATA



SESTRI LEVANTE: Seconda sconfitta consecutiva per i “Corsari” ancora fermi a zero punti in classifica.



CLASSIFICA MARCATORI



3 D’ANNA (Lecco)

3 VIRDIS (Savona)



2 Baudi (Fezzanese)

2 Santocinito (Milano City)

2 Lazzaro (Chieri)

2 Broggini (Inveruno)