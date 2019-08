Il precampionato della Fezzanese si chiude con un poker allo Spezia Primavera

La Spezia - Disputata ieri pomeriggio presso il Centro Sportivo "Ferdeghini" la classica amichevole estiva tra Fezzanese e Spezia Primavera, ultimo impegno precampionato prima dell'inizio del torneo di Serie D domenica prossima al "Miro Luperi" contro il Casale.



Prima frazione che vede all'8° il vantaggio aquilotto con pallone servito a Ciccarelli che resiste ad una spinta, entra rapido in area e sull'uscita di Greci infila il pallone dell'1 - 0. Immediato il pareggio "Verde" quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone arriva sulla sinistra a Terminello il quale effettua un traversone pescando Cantatore che stoppa di petto e insacca imparabilmente il punto del pari. Al 15° sorpasso della squadra di Sabatini quando ancora su azione d'angolo è proprio Terminello a realizzare l'1 - 2. Al 27° arriva anche il tris quando a seguito di una prorompente azione di Diallò la sfera viene respinta, ma da sottomisura ancora Cantatore insacca più lesto di tutti. Al 37° si rivede lo Spezia con la punizione di Ciccarelli che termina di poco sul fondo. Al 40° travolgente azione di Cantatore che lanciato in velocità semina avversari e sta per presentarsi a tu per tu con il portiere di casa, ma viene vistosamente trattenuto per la maglia. Sulla conseguente punizione di Saporiti ne esce un nulla di fatto. Ultima emozione della prima frazione al 43° con una conclusione di Monacizzo da sottomisura che si alza sopra la traversa.



Se il primo tempo aveva visto la Fezzanese fare la partita e lo Spezia ad agire di rimessa le parti si invertono nella ripresa con la squadra degli ex di turno Pierini - Biso che spingono per riaprire il match e i ragazzi in maglia "Verde" che hanno difficoltà nel riproporsi in attacco. Al 55° grande scambio tra Marianelli e Baracchini con pallone servito a Gaddini che dovrebbe solo appoggiare in rete da centro area, ma spedisce incredibilmente sul fondo. Al 62° conclusione di Bellotti dal limite disinnescata in due tempi da Bleve. Al 78° vicinissimo al gol lo Spezia con una doppia conclusione dello stesso Bellotti prima salvata sulla linea da Gavini e poi respinta da Bleve con una grande parata d'istinto. All'81° cross dalla sinistra di Fusco per il colpo di testa di Marianelli che esce di poco sul fondo. Stessa identica sorte per il diagonale di Catapano pochi minuti dopo. All'87°, alla prima sortita offensiva della ripresa, arriva il poker della squadra di Sabatini quando il fresco ex di turno Cerchi raccoglie una corta respinta della difesa aquilotta e insacca con un preciso diagonale sinistro.



Tabellino



Spezia Primavera - Fezzanese 1 - 4

Marcatori: 8° Ciccarelli (S), 9° e 27° Cantatore (F), 15° Terminello (F), 87° Cerchi (F)



Spezia Primavera: Calzetta, La Cassia, Gandolfi, Continella, Cerretti, Andreani, Ciccarelli, Russotto, Bachini, Reinhart, Gaddini. All. Pierini

Entrati nella ripresa: Angeletti, Fusco, Catapano, Conti, Marinaelli, Nobile, Bellotti, Baracchini, Bertacca.



Fezzanese: Greci, Castagnaro, Terminello, Zavatto, Gavini, De Martino, Monacizzo, Cerchi, Diallò, Cantatore, Saporiti. All. Sabatini

Entrati nella ripresa: Bleve, Bonfiglioli, Fabiani, Vanacore, Campagni, Tivegna, Addiego Mobilio, Frolla.