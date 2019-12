Il "panzer" Kacorri saluta il Ligorna

Genova - Saluta il Ligorna il panzer albanese Luis Kacorri. Il centravanti classe '98 si accasa infatti alla Cittanovese formazione calabrese militante in Serie D. Con la maglia della formazione di Genova 12 le presenze condite da 3 reti. In passato lo si ricorda sempre in Serie D con Jolly Montemurlo, Igea Virtus e Fiorenzuola, mentre tra i professionisti vanta 2 gettoni di presenza in Serie C con la maglia della Fermana.



"Siamo soddisfatti per l’esito positivo di questa operazione in entrata – è stato spiegato dalla Società giallorossa -. L’ingaggio di Kacorri risponde alle esigenze del progetto tecnico guidato da mister Francesco Ferraro e siamo certi che il ragazzo saprà dimostrarsi all’altezza delle nostre ambizioni si da subito. Al calciatore auguriamo buon lavoro e un pronto inserimento nel gruppo. La Cittanovese, nei prossimi giorni, proseguirà l’azione di potenziamento dell’organico inserendo altri profili di qualità nella rosa”."



G.L.