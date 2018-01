Il cognato di Maurito Icardi per salvare l´Argentina

Il club di Arma di Taggia si assicura l'attaccante argentino Galesio, classe '93, fidanzato della sorella del capitano dell'Inter

Arma di Taggia - L'Argentina, formazione di Arma di Taggia, sogna un'incredibile salvezza grazie a gol argentini. Il nuovo bomber dei rossoneri è infatti Luis Fabian Galesio, centravanti classe '93. Il 24enne attaccante nativo di Cordoba è noto in Italia per essere il cognato di Mauro Icardi in quanto fidanzato con la sorella del capitano dell'Inter, Ivana. In carriera Galesio ha vestito a livello giovanile la maglia dell'Arsenal di Sarandì, poi è passato all'Instituto de Cordoba e per quattro mesi al Penarol. E' sceso poi nei dilettanti argentini per indossare la maglia del 9 de Julio formazione della citta' di Mortero partecipando alla Liga Regional de San Francisco. In patria è passato agli onori delle cronache per aver vinto l'edizione argentina del Grande Fratello 2016, proprio lì conobbe la sorella di Icardi che si classificò seconda. In seguito ecco l'opportunità di tornare tra i professionisti con l'Arsenal di Sarandì. Ad inizio anno il giocatore ha sostenuto un periodo di prova con la formazione della Juve Stabia militante in Lega Pro. Ora per poterlo schierare l'Argentina deve aspettare il transfer, ma intanto si aggrappa a gol argentini per sognare l'approdo ai Play - Out. Potrebbero comunque non essere finiti qui i rinforzi per i rossoneri, si parla anche dell'ex Casale, Fezzanese e Savona Terzoni per il centrocampo.