Il Viareggio di Lamioni e Lazzoni anticipa oggi con l'Albissola di Cargiolli

Per la 22° giornata del girone E di Serie D al "dei Pini" in programma lo scontro tra due squadre in salute e in cui militano vari giocatori della provincia spezzina. Tra le zebre anche l'attaccante Andreani

La Spezia - E' in programma questo pomeriggio a partire dalle ore 14:30 l'anticipo della 22° giornata del torneo di Serie D per quanto riguarda il Girone E. Al "dei Pini" di Viareggio la locale formazione di mister Bresciani ospita l'Albissola. Sia il Viareggio che i "ceramisti", neo promossi e debuttanti assoluti in categoria, occupano delle ottime posizioni di classifica. Per le "zebre", tra le cui fila militano anche gli spezzini Lamioni, Lazzoni e Andreani, quarta posizione in piena zona Play - Off a quota 37 punti, anche se dall'inizio del girone di ritorno vi è stato un calo di rendimento. Oltre all'ultima sconfitta in casa del Ligorna, K.O. anche con la Sanremese capolista tra le mura amiche, pareggio a Ghivizzano e vittoria casalinga sul San Donato Tavarnelle. Per quanto riguarda la compagine di mister Fossati ottimo ottavo posto a quota 33 lunghezze e in queste quattro giornate del girone di ritorno quasi un percorso netto con tre vittorie, contro Sanremese, San Donato Tavarnelle e Scandicci e il pareggio casalingo con il Ligorna. Nessuno squalificato per entrambe le formazioni. Anche nelle file "ceramiste" milita uno spezzino come l'attaccante Cargiolli reduce dalla fantastica tripletta rifilata ai "blues" dello Scandicci nella vittoriosa partita di domenica scorsa al "Farraggiana" terminata per 4 - 1 in favore della neo promossa.