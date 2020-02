Il Verbania ha scelto il nuovo allenatore

Verbania - E' Luca Porcu il nuovo allenatore del Verbania. Il neo tecnico dei piemontesi bianco cerchiati ha già diretto questo pomeriggio il primo allenamento iniziando a preparare il delicatissimo scontro diretto di domenica prossima quando la sua squadra ospiterà gli spezzini della Fezzanese.



"Chiederò ai ragazzi di andare oltre i loro limiti, di crescere e migliorare ancora perché solo in questo modo potremo raggiungere l'obiettivo che la società ed anche loro ed io desideriamo: la permanenza in serie D" - le prime parole di Porcu da neo allenatore del Verbania - "Per me è un privilegio approdare in una piazza cosi’ prestigiosa e carica di storia. Ringrazio la società’ per la fiducia che mi ha accordato nell’affidarmi questo incarico. Si tratta di una sfida avvincente ed un grande onore: darò tutto per la salvezza, obiettivo che mi è stato chiesto e, a mio avviso, raggiungibile da questa rosa di giocatori.”



In precedenza si è seduto nella categorie inferiori sulle panchine di Arona e Dormelletto, oltre ad aver guidato le giovanili del Gozzano. Per lui questo sarà il debutto assoluto in Serie D.