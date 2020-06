Il Sestri Levante "vede" la Serie D

Sestri Levante - Manca solo l'ufficialità, ma ormai il Sestri Levante ha un piede e mezzo in Serie D. I ragazzi di Ruvo hanno terminato il campionato al secondo posto ad un punto dalla capolista Imperia venendo superati proprio nell'ultima giornata disputata prima dello stop per il Covid - 19 che ha cristallizzato le classifiche ad otto giornate dal termine.



Questa sera la LND ha emanato i criteri di ripescaggio e i "Corsari" risultano essere terzi in graduatoria, considerando che verranno ripescate sette formazioni seconde in classifica nei campionati di Eccellenza appare praticamente scontato il ripescaggio dei rossoblu. Un ripescaggio a cui manca ora soltanto l'ufficialità che con tutta probabilità arriverà la prossima settimana con il nuovo comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.



Per il Sestri Levante si tratterebbe di un ritorno in Serie D dopo una sola stagione di purgatorio in Eccellenza a seguito dei Play-Out persi al "Sivori" un anno fa con gli oro-blu dell'Arconatese.



GRADUATORIA RIPESCAGGI



"Sestri Levante 49/22 (Liguria) = 2,22 (Liguria)



Lanciano 57/28 = 2,03 (Abruzzo)



St. Georgen 44/21 2,09 (Trentino Alto Adige)



Reggio Mediterranea 49/24 = 2,04 (Calabria)



Puteolana 62/27 = 2,29 (Campania A)



Palmese 50/27 = 1,85 (Campania B)



Colorno 45/24 = 1,87 (Emilia Romagna A)



Corticella 49/24 = 2,04 (Emilia Romagna B)



Torviscosa 47/22 = 2,13 (Friuli Venezia Giulia)



Real Monterotondo Scalo 50/25 = 2,00 (Lazio A)



Gaeta 43/25 = 1,72 (Lazio B)



Verbano 39/21 = 1,85 (LombardiaA)



Vis Nova Giussano 46/21 = 2,19 (Lombardia B)



Lumezzane VGZ 38/21 = 1,80 (Lombardia C)



Anconitana 40/23 = 1,73 (Marche)



Tre Pini Matese 51/23 = 2,21 (Molise)



Borgovercelli 40/21 = 1,90 (Piemonte A)



Corato 54/25 = 2,16 (Puglia)



Sardegna 48/23 = 2,08 (Sardegna)



Canicattì 52/24 = 2,16 (Sicilia A)



Città di Sant'Agata 52/22 = 2,36 (Sicilia B)



Fratres 47/25 = 1,88 (Toscana A)



Sinalunghese 46/25 = 1,84 (Toscana B)



Spoleto 41/23 = 1,78 (Umbria)



Montecchio 45/22 = 2,04 (Veneto A)



Portogruaro 45/22 2,04 (Veneto B)