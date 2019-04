Il Savona sbanca il "Riboli" con classico punteggio all'inglese

La squadra di mister Grandoni ritrova gol e tre punti andando a battere a domicilio la Lavagnese. Rafforzato il terzo posto da parte della formazione di Grandoni allontanato per proteste nel finale

Lavagna - Vittoria con classico punteggio all'inglese per il Savona che ritrova il gol ed espugna il "Riboli" rimandando battuta la Lavagnese dell'ex di turno Tabbiani. Una partita davvero difficile per i padroni di casa che non riescono a raccogliere nemmeno un punto contro un'avversaria apparsa più pimpante e dai valori maggiori.



Cronaca: Parte subito forte la squadra di mister Grandoni con Virdis che impegna alla ribattuta Caruso già al 3' e Lombardi che al 5' chiama il numero uno locale all'attenzione. Al 10' e al 12' anche Oneto ed El Khayari provano la conclusione, ma trovando sulla loro strada la schiena dei difensori avversari. Al 17' Fonjock impegna seriamente Fiory e dieci minuti più tardi anche Casagrande esplode un destro che viene neutralizzato dal numero uno biancoblù. Al 32' grande occasione per il Savona con Miele che, servito poco fuori dall'area, lascia partire un bel tiro di controbalzo di poco alto sopra l'incrocio. Prima della fine del primo tempo ci provano ancora lo spezzino Purro e Fonjock per la Lavagnese a cui rispondono i soliti Lombardi e Virdis per gli ospiti, ma senza creare pensieri.

La seconda frazione si apre sulla falsariga della prima, ma è il Savona a concretizzare le fatiche: Piacentini riceve sulla trequarti, di tacco serve Virdis che vede l'accorrente Cambiaso il quale deposita nell'angolino basso il vantaggio degli "Striscioni". Immediatamente mister Tabbiani prova a reagire sostituendo Purro con Bonaventura, ma nonostante le conclusioni di Casagrande ed El Khayari ben controllate da Fiory, nulla cambia. Al 67' Virdis lascia il posto a Torelli, cambio azzeccatissimo da parte di mister Grandoni dato che proprio il neo entrato chiude la partita 5' minuti dopo il suo ingresso in campo sfruttando una mischia nell'area bianconera. Partita che poi risulterà abbastanza spezzettata da ulteriori quattro sostituzioni. In pratica nulla più accade con la Lavagnese che prova a sfruttare un paio di ripartenze e alcuni corner senza riuscire ad affondare il colpo. Nel finale c'è giusto il tempo per assistere all'espulsione di mister Grandoni del Savona per proteste e all'ingresso in campo di Muzzi per Piacentini.



Conclusioni: Vittoria che matura nel secondo tempo per la squadra di mister Grandoni. Un successo meritato per quanto visto in campo e che rafforza la terza posizione degli "Striscioni" in questo torneo. Per la Lavagnese un'altra battuta d'arresto sul terreno amico del "Riboli" e tra sette giorni il delicatissimo match salvezza in casa della Fezzanese, un confronto tra due formazioni che non stanno sicuramente attraversando il loro miglior periodo di forma.



Tabellino



Lavagnese - Savona 0 - 2

Marcatori: 55° Cambiaso, 72° Torelli.



Note: espulso al 90° mister Grandoni (S) per proteste, ammoniti Alluci, Saccà, Bonaventura, Queirolo, Fonjock (L) - Guarco, Torelli, Miele (S), calci d'angolo 9-2, falli commessi 16-15.



Lavagnese: Caruso, Casagrande, Purro (56' Bonaventura), Queirolo, Fonjock, Tos, Saccà, Basso G. (74' Romanengo), Oneto, Alluci, El Khayari (78' Gnecchi). All. Tabbiani

A disp.: Nassano, Bacigalupo, Avellino, Ranieri, Botteghin, Basso S.



Savona: Fiory, Garbini, Grani, Venneri, Miele, Guarco, Cambiaso, Degl'Innocenti (78' Aretuso), Piacentini (86' Muzzi), Lombardi (78' Tognoni), Virdis (67' Torelli). All. Grandoni

A disp.: Gallo, David, Zola, Federico, Kallon.



Arbitro Signor Mauro Gangi di Enna.

Assistenti Signori Luca Noè Marseglia e Luca Bernasso di Milano.