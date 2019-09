Il Real Forte Querceta ufficializza l'ex Fezzanese Angelotti

Forte dei Marmi - Nuovo acquisto ufficializzato ieri sera dal Real Forte Querceta. Si tratta del difensore classe '89 Davide Angelotti che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Fezzanese conquistando la salvezza con all'attivo 18 presenze di cui 13 da titolare. “Ho sempre avuto stima e rispetto della società bianconerazzurra, e l’ho sempre considerata una società seria e professionale” - commenta Angelotti - “Sono felice di essere arrivato qui, mi alleno con il gruppo già da qualche giorno e ammetto di essermi sentito subito a casa. Conoscevo già Amico, con il quale ho condiviso l’esperienza alla Massese, Falchini e Biagini. Inoltre ho avuto modo di lavorare già con Mister Amoroso a Sestri Levante. È importante per me essere arrivato al Forte e aver già ritrovato dei punti di riferimento. Nasco come terzino sinistro, ma so adattarmi anche ad altri ruoli.”

Tra le tante maglie indossate Angelotti ha vestito anche quelle di Pavia, Casale e Gavorrano, nel torneo di Serie C. In carriera per Angelotti 184 presenze e 7 reti tra Serie C e Serie D.