Il Milano City ha scelto il suo nuovo allenatore

Milano - Dopo la salvezza ottenuta all'ultima giornata dello scorso torneo il Milano City saluta mister Ezio Rossi e abbraccia un nuovo tecnico. A guidare in panchina i granata milanesi nella prossima stagione sarà coach Fulvio Fiorin reduce dall'esperienza sulla panchina dell'OltrepoVoghera. Classe 1962, laureato in scienze motorie con la valutazione di 110 e lode all’Università Cattolica di Milano, da più di trent’anni nel mondo del calcio, mister Fiorin ha mosso i primi passi della sua carriera da allenatore nel settore giovanile dell’AC Monza, consacrandosi come esperto nella crescita delle giovani promesse. Nel 1999, il ritorno dopo una prima esperienza tra il 1991-1995 nell’ AC Milan. Con i rossoneri inizia un sodalizio, salvo una parentesi nel Lecco nel 2002, che lo ha visto protagonista non solo come allenatore delle giovanili ma come Coordinatore Tecnico dell'Area Agonistica e Responsabile Tecnico Academy fino a collaborare con la prima squadra nella stagione 2014/2015.

Nel 2016 svolge l’incarico di vice allenatore nell’U.S. Salernitana in serie B guidando poi nella stagione successiva, sempre nel campionato cadetto, l’Ascoli (nella foto, ndr) come capo allenatore.

Presenti nello staff del mister figureranno mister Luigi Petrone come secondo, Mario Vella in qualità di allenatore dei portieri e Luca Cotticelli come Preparatore Atletico.