Il "Mago" è tornato a casa!

La Spezia - Se certi amori non finiscono quello di Andrea Baudi per la maglia "Verde" della Fezzanese deve essere proprio una passione travolgente. Il fortissimo fantasista spezzino classe '87 torna per la terza volta in carriera a vestire la maglia della Società del Presidente Arnaldo Stradini, insomma torna a casa ancora una volta.



Non servono tante parole per presentare il "Mago" che in carriera in sette campionati e mezzo con la squadra di Fezzano ha segnato 144 reti diventando il secondo marcatore di sempre della storia del club. Reti spese tutte tra Eccellenza, vinta due volte insieme a una Coppa Italia e due titoli di capocannoniere, e Serie D dove ha ottenuto due salvezza e dove la scorsa annata si è laureato vice cannoniere del Girone A con 21 reti (23 quelle stagionali complessive, ndr).



"Grande la soddisfazione per aver concluso positivamente il ritorno di Andrea che potrà riprendere ad indossare la nostra maglia dopo alcuni mesi trascorsi lontani dalla Fezzanese caratterizzati da un fastidioso infortunio al ginocchio accaduto nel pre campionato." - dichiara il Vice Presidente Esecutivo Ivan Stradini - "E' stata un'operazione fortemente voluta da tutto nell'ambiente fezzanotto che rappresenta un inaspettato e anticipato regalo di natale. In bocca al lupo Andrea. Bentornato a CASA!"