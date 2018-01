Il Ligorna cade in casa del San Donato Tavarnelle

Partenza sprint dei locali con Di Vito, poi raddoppia Regoli. La squadra di Monteforte non reagisce e i tre punti sono per i toscani

Tavarnelle - Cade in casa del San Donato Tavarnelle, sulla cui panchina esordiva il neo tecnico Malotti, il Ligorna di mister Monteforte. Tre punti fondamentali nella corsa salvezza per la compagine gialloblu contro i genovesi ben posizionati in classifica e desiderosi di proseguire il suo cammino. Tra i padroni di casa l'ex bomber di Sampdoria e Empoli Pozzi parte ancora dalla panchina, in avanti Favilli e Motti ispirati da Caciagli. Tra gli ospiti si rivede tra i titolari lo spezzino Cantatore, in avanti con Chiarabini conferma per il match winner della scorsa domenica Oneto il cui gol è valso i tre punti contro la Massese. In cronaca partenza a razzo per il San Donato Tavarnelle che alla prima occasione trova subito il gol del vantaggio. Motti conquista un pallone lungo l’out di destra, si accentra verso l’area di rigore e serve la sfera a Di Vito; il centrocampista gialloblu allarga il piatto e deposita il pallone all’angolino, imparabile per Fenderico. Ospiti colpiti subito al 1’ minuto. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa il Ligorna prova ad affacciarsi in avanti, ma la punizione al limite di Chiarabini non impensierisce Giusti. Al 24’ sfiora il pareggio Cantatore che su punizione calcia rasoterra, trovando una deviazione che impegna Giusti ad abbrancare la sfera. Al 26’ ottima ripartenza del San Donato Tavarnelle con Motti a servire Regoli, deve uscire Fenderico ad anticipare il 10 gialloblu, pronto a colpire a rete. Alzano la pressione gli ospiti e al 32’ Clematis fallisce una ghiotta occasione staccando debolmente di testa, dopo un bel traversone al volo dalla sinistra. All’improvviso al 37’ squillo di Regoli che trova in piena area di rigore da posizione abbastanza defilata un bolide che si schianta sotto la traversa. San Donato Tavarnelle adesso avanti 2-0 aò termine della prima frazione.

La ripresa scatta con una raffica di cambi da parte di Monteforte che prova a scuotere la sua squadra: Capotos, Serinelli e Valenti vengono gettati nella mischia. I biancoblu alzano il baricentro e provano a mettere pressione a un San Donato Tavarnelle che cerca di allentare la veemenza ospite. Al 15’ cambi anche per i locali con Di Vito e Motti che lasciano il campo per Di Renzone e Giordani, poi fuori Regoli per Rinaldini. Continuano i cambi ma la ripresa è avara di occasioni. Bisogna arrivare al 27’ della ripresa per annotare una occasione ed è Picascia ad impegnare seriamente Fenderico che devia in corner la sventola del difensore gialloblu. Risposta degli ospiti con Chiarabini che nell’area piccola è bravo a calciare in porta, chiamando Giusti a una grande risposta. Non succede altro, tre punti importantissimi per i gialloblu. Incidente di percorso per i genovesi.



Tabellino



San Donato Tavarnelle - Ligorna 2 - 0

Marcatori: 1° Di Vito, 37° Regoli



San Donato Tavarnelle: Giusti, Manganelli, Colombini, Regoli, Picascia, Frosali, Vecchiarelli, Di Vito, Favilli, Caciagli, Motti. All. Malotti

A disp.: Ferrucci, Salvestroni, Cela, Rinaldini, Pozzi, Nuti, Di Renzone, Carradori, Giordani.



Ligorna: Fenderico, Gilardi, Zunino, Panepinto, Dall Osso, Cantatore, Cavallone, Clematis, Oneto, Chiarabini, Pasciuti. All. Monteforte

A disp.: Viola, Capotos, Serinelli, Lembo, Masella, Dapelo, Miello, Valenti, Vassallo.



Arbitro: Sig.ra Pirriatore Graziella di Bologna