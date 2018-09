Il Lecco travolge il Bra

Il Bra non riesce a strappare punti dal "Rigamonti-Ceppi" ed è costretto a cedere il passo ad un severo Lecco che, con grande forza, si impone per 4-0.

Giallorossi orfani degli squalificati Rossi e Petracca, in panchina ma non ancora recuperati completamente Dolce e Tettamanti, debutto dal primo minuto per il '98 francese (a centrocampo, fresco di transfer) Ntafumu e indisponibile Massucco.

Lecco in gol al 14' con D'Anna, conclusione precisa dal limite dell'area. Dopo una bella parata di Bonofiglio su Draghetti, al 26' c'è un calcio di rigore per il Lecco: fallo di mano su colpo di testa di Capogna, dopo palo di Lisai su punizione. Dagli undici metri Segato fa 2-0 quasi alla mezzora.

2-0 al termine del primo tempo.

Moleri e Draghetti pericolosi ad inizio ripresa, ma al 3' Carboni insacca il 3-0.

Casolla e neo-entrato De Souza danno la scossa al Bra e il Lecco rischia in più occasioni, ma si salva sulla linea e con le parate di Guadagnin.

Silvestro fissa il punteggio sul severo 4-0, al 43'.

Dopo due sconfitte di fila, gli uomini di Daidola cercheranno un pronto riscatto al "Comunale" di Borgosesia (Vc), domenica 30 settembre alle 15.













LECCO - BRA 4-0



LECCO: Guadagnin, Magonara, Carboni, Draghetti (31' st Lella), Segato, D’Anna (33' st Silvestro), Malgrati, Corna (48' st Alborghetti), Capogna (45' st Meneghetti), Lisai, Moleri (27' st Poletto).

A disp: Safarikas, Perez Moreno, Di Bella, Merli Sala.

Allenatore: Marco Gaburro.

BRA: Bonofiglio, Sana (45' st Manuali), Barale (33' st Morra), Bettati, Ntafumu (12' st Tuzza), Giglio, Brancato, Casolla, De Nguidjol (12' st De Souza), Vergnano (8' st De Santi), Ghidinelli.

A disp: Reinaudo, Dolce, Tettamanti, Alfurno.

Allenatore: Fabrizio Daidola.

Arbitro: Bergamin di Castelfranco Veneto (assistenti: Penasso di Albenga e Torraca di La Spezia).

Marcatori: 14' pt D’Anna (L), 27' pt Segato rig. (L), 3' st Carboni (L), 42' st Silvestro (L).

Note: ammoniti Moleri, Poletto (L), Vergnano (B).