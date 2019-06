Il Chieri si affida ad un ex Ligorna per la difesa dei pali

Chieri - Prosegue incessante il lavoro del club azzurro in vista del ritiro della Prima Squadra previsto per metà luglio. L’obiettivo è consegnare al tecnico Massimo Morgia una rosa il più possibile al completo. E, dopo aver definito le conferme nei giorni scorsi di Benedetto, Conrotto e Pautassi, gli uomini mercato del Chieri Andrea Giannarelli e Vittorio Gay hanno messo a segno il primo acquisto per la prossima stagione. Si tratta di Matteo Luppi, portiere classe ‘99 cresciuto nel Settore giovanile del Genoa. Uscito dal vivaio del Grifone e dopo un’esperienza nella Primavera del Carpi (per lui anche una panchina in Serie B), Luppi è reduce da tre stagioni in Serie D. L’estremo difensore ha infatti vestito le maglie di Clodiense, Pavia e Ligorna, collezionando in totale 50 presenze.

Il club ha inoltre confermato un’altra importante pedina per lo scacchiere di Morgia. Giacomo Della Valle, mezzala mancina capace di agire all’occorrenza anche sull’esterno, farà parte del Calcio Chieri per un’altra stagione. Dopo aver giocato nella Juniores nazionale chierese, per Della Valle il prossimo sarà il terzo campionato di Serie D con la maglia azzurra.