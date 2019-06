Il Chieri annuncia il nuovo allenatore

Chieri - Il Calcio Chieri ha annunciato il suo nuovo allenatore in vista della stagione 2019/2020. A guidare gli azzurri sarà un volto noto come mister Massimo Morgia. Classe '51, nativo di Roma, è una vecchia conoscenza del calcio della Spezia avendo guidato in Serie C2 la Sarzanese nella stagione 1990/1991. Tante panchine tra i professionisti in Serie C su panchine anche blasonate come Foggia, Palermo e Juve Stabia, ma anche Pavia, Viareggio, Poggibonsi, Marsala, Savoia, Catanzaro, San Marino e Sorrento. Recentemente in Serie D ha allenato Pistoiese e Robur Siena vincendo in entrambi i casi il campionato e in seguito L'Aquila, dove si dimise, e Nocerina. Nell'ultima stagione era alla guida del Mantova, ora la nuova avventura con il Chieri.