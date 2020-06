Il CONI respinge il ricorso della Fezzanese e di altre quindici società

Niente da fare davanti al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI per la Fezzanese e altre quindici società calcistiche che si erano appellate facendo ricorso dopo l'ingiusta retrocessione patita a tavolino per via del Covid-19 inflitta in maniera frettolosa dalla Lega Nazionale Dilettanti.



Oggi pomeriggio, dopo una discussione di quasi due ore, è arrivata la brutta notizia con l'organo di Giustizia Sportiva del CONI che ha respinto tutti e sedici i ricorsi, nel farlo sono però state compensante le spese giudiziarie.



Oltre alla Fezzanese avevano fatto ricorso anche Monterosi, Jesina, Grumentum, Città di Anagni, Vigasio, Milano City, Chieti, Avezzano, Marsala, Palmese, Ladispoli, Nardò, Levico Terme, Pomezia, Inveruno e Agropoli.