Il Bra ufficializza due classe 2001

Bra - Due classe 2001 in forza all'A.C. Bra, per la Serie D 2019/2020. Hanno raggiunto l'accordo con la società giallorossa: Edoardo Fiorio e Gabriel Pietropaolo Novallet.

Fiorio, centrocampista di origini torinesi, è cresciuto nel Settore Giovanile granata ed ha vissuto un'esperienza nell'Under 17 della Pro Vercelli. Campione d'Italia 2018/2019 con la Berretti del Toro. "Sono arrivato in una famiglia, si respira aria positiva e spero di far bene nel calcio dei grandi. Mi aspetto tanto, voglio crescere calcisticamente.", le prime parole del Florio braidese.



Pietropaolo Novallet, portiere nativo di Aosta, arriva al Bra dopo una stagione nell'Ivrea Banchette (Promozione). Precedentemente, la Juniores Regionale dell'Aygreville e gli Allievi nello Charvensod. "Questa per me è una grande opportunità, mi aspetto di imparare molto e di fare un salto di qualità. Arrivo in una realtà consolidata, Bra è una società piemontese di tutto rispetto, seria e che ben conosce questa categoria.", ha detto Pietropaolo Novallet.