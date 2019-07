Il Bra a passo di samba con il brasiliano Puccinelli

Bra - Terzo volto nuovo per mister Daidola e il suo Bra. Dopo Sall dall'Arconatese e Armato dallo Stresa è la volta del centrocampista brasiliano Victor Puccinelli. Vero e proprio jolly della mediana in quanto può giostrare sia davanti alla difesa che nel ruolo di trequartista il calciatore verde oro nasce a Paulinia, in Brasile, nel maggio del 1995 ed è italo-brasiliano. In carriera ha giocato nel Santos, America RJ, Mogi Mirim, tra i campionati Brasileiro Under 20, Carioca e Paulista. In Bulgaria, ha vestito la maglia del Pirin Razlog in Serie C, mentre in Italia, ha militato nel Tre Valli di Villanova Mondovì in I Categoria. Nei mesi scorsi, si allenato con la Prima Squadra del Bra ed ora è a disposizione di mister Fabrizio Daidola e dello staff tecnico. "Sono molto felice e desideroso di cominciare il ritiro con i miei nuovi compagni e con la mia nuova società, che ringrazio. Spero e credo che faremo una grande stagione!"



G.L.