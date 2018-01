I tifosi della Sanremese sognano, manca solo l'ufficialità per Lamin Jawo

Il forte attaccante gambiano, che nelle ultime due stagioni si è diviso tra Serie B e Serie C, ieri si è goduto la vittoria dei suoi futuri compagni dalle tribune del "Comunale" di Sanremo

Sanremo - I tifosi matuziani attendono solo l'ufficialità alla trattativa, ma il colpaccio per far fare il definitivo salto di qualità alla Sanremese, che veleggia già da prima in classifica nel Girone E di Serie D, e riaprire al sodalizio di Sanremo le porte del professionismo ha un nome e cognome: Lamin Jawo. Ieri l'attaccante gambiano ha assistito dalla tribuna del "Comunale" al largo successo dei suoi futuri compagni che hanno superato per 5 - 0 il Montecatini. Il classe '95 aveva iniziato questa stagione in Lega Pro con la maglia del Feralpisalò mettendo a referto 11 presenze. Lo scorso torneo invece si è diviso tra Serie B con la maglia del Carpi (nella foto la presentazione, N.d.r.), 3 presenze, e Lega Pro con la Robur Siena con 9 presenze e 1 rete all'attivo. Il giocatore è esploso in Italia sotto le "cure" di mister Buttu al Finale quando vinse il campionato di Eccellenza con i giallorossi segnando 21 reti e laureandosi vice capocannoniere alle spalle di Bertuccelli allora al Magra Azzurri. Arrivato in Italia la sua prima squadra fu invece il Vado in Serie D con cui, seppur giovanissimo, disputò 26 gare mettendo a segno 3 reti proprio con Buttu in panchina. Attaccante elegante e tecnico dal grande fisico e dalla grandissima progressione è pronto per infiammare i tifosi della Sanremese e trascinare la squadra in Serie C.