I gironi di Serie D: la Fezzanese in trasferta al "Porta Elisa" con la Lucchese

La Spezia - Pochi minuti fa la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato la composizione dei nove gironi del campionato nazionale di Serie D per la stagione 2019/2020. Si prospetta un girone veramente di ferro per la Fezzanese di mister Sabatini inserita, insieme alle altre cinque formazioni liguri, con una parte di formazioni piemontesi, una parte di formazioni toscane e la lombarda Caronnese nel Girone A. Tra tutte le avversarie spicca ovviamente la nobile decaduta Lucchese, ma anche il Prato, il Real Forte Querceta della coppia offensiva Falchini - Di Paola, il Seravezza che la scorsa stagione ha centrato i Play - Off così come il Ghivizzano non sono di certo formazioni da sottovalutare. Tra le liguri spiccano sicuramente Sanremese e Savona, ma anche il Ligorna che la scorsa annata ha disputato i Play - Off. Tra le piemontesi accreditate il Chieri rinnovato e rinforzato con alla guida mister Morgia, i nero stellati del Casale e l'ambizioso Bra. Sicuramente da tenere d'occhio la lombarda Caronnese. Neo promosse sono invece Fossano, Verbania e Vado.



Serie D Girone A Stagione 2019/2020



Borgosesia

Bra

Caronnese

Casale

Chieri

Fezzanese

Fossano

Ghivizzano

Lavagnese

Ligorna

Lucchese

Prato

Real Forte Querceta

Sanremese

Savona

Seravezza

Vado

Varbania