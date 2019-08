I calendari della Serie D, la Fezzanese inizia con il Casale

La Spezia - Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i calendari della nuova stagione di Serie D, che quest'anno si presenta nel format a 166 squadre divise in nove gironi (B e C a 20, tutti gli altri a 18).

Si parte l'1 settembre alle ore 15 con la prima giornata per arrivare il 3 maggio all'ultima di campionato. Il girone d'andata terminerà il 22 dicembre 2019, mentre quello di ritorno scatterà il 5 gennaio 2020. Oltre alla sosta per le festività natalizie, la Serie D si fermerà anche il 15 marzo prossimo per gli impegni della Rappresentativa di mister Giannichedda alla Viareggio Cup.

Previsti cinque turni infrasettimanali: 11 settembre, 30 ottobre, 15 gennaio e 4 marzo per i soli gironi B e C, mentre il 9 aprile saranno tutti a scendere in campo nel turno pre-pasquale.

Per quanto riguarda gli orari, le partite si giocheranno inizialmente alle ore 15. Dal 27 ottobre inizieranno alle 14.30, per poi tornare alle 15 dal 29 marzo 2019. Dal 10 maggio, quando inizierà la post-season, si passerà alle 16.



Per la Fezzanese inizio in salita con l'esordio tra le mura amiche contro il Casale. I nero stellati nella scorsa stagione hanno sfiorato un piazzamento Play - Off e si sono rinforzati con giocatori come l'esperto centrocampista con il vizio del gol Poesio prelevato dalla Folgore Caratese, il fantasista Miello del Ligorna e il "gigante" dell'attacco Sow dall'Arconatese. Seconda giornata con la trasferta in casa di una delle big del girone ossia quella Sanremese che punta senza mezzi termini alla vittoria del campionato. Alla terza giornata ritorno al "Luperi" con la sfida da ex per mister Sabatini quando i suoi ragazzi incroceranno i tacchetti con il Ligorna che la scorsa stagione chiuse quinto e raggiunse la finale Play - Off contro l'Inveruno. La squadra di mister Monteforte sarà molto rinnovata. Altra insidiosissima trasferta alla quarta giornata in casa del Savona dell'ex bomber Canalini, una formazione che ambisce anch'essa alla vittoria del campionato. Quinta giornata a Sarzana con la sfida alla neo promossa Fossano dove in attacco milita un altro ex fezzanotto come lo spezzino Mitta. Si prosegue con il difficilissimo impegno in casa del forte e ambizioso Prato per il sesto turno. Il 27 Ottobre la sfida casalinga con il Chieri formazione piemontese rivoluzionata dal mercato e che punta alla vittoria del titolo con l'arrivo in panchina di mister Morgia, ex allenatore anche del Palermo tra i professionisti. Il 3 di Novembre l'unica trasferta in Lombardia quando i ragazzi di Sabatini andranno a fare visita alla Caronnese. Il 24 Novembre l'affascinante trasferta del "Porta Elisa" per incrociare i tacchetti con la Lucchese. Girone d'andata che chiudere il 22 Dicembre in casa del Real Forte Querceta dell'ex bomber dello Spezia Calcio Di Paola.



G.L.