I bomber del Girone A di Serie D, in testa una coppia piemontese

A differenza della scorsa stagione quando il "Mago" Baudi della Fezzanese maramaldeggiava in testa alla classifica cannonieri quest'anno nelle prime posizioni dei migliori marcatori del Girone A non ci sono giocatori spezzini. Anzi per trovare il primo dei marcatori dei "Verdi" bisogna scendere in classifica fino alle 5 reti di Andrea Addiego Mobilio ormai a secco da svariate giornate. In testa alla classifica dei bomber vi sono Casolla (nella foto di Andrea Lusso, ndr) del Bra e Ravasi del Borgosesia entrambi appaiati a quota 16 gol, seguiti due lunghezze più sotto dall'esperto ex professionista Grassi del Seravezza Pozzi. A 13 gol resiste Lucatti che era largamente il capocannoniere del girone, ma a dicembre ha lasciato il Ghiviborgo per accasarsi nel Girone B al Seregno. Poi a 12 ecco quattro giocatori dove spicca la coppia formata da Corno e Sorrentino della Caronnese, miglior coppia gol del campionato insieme al già nominato Grassi con Frugoli autore di 10 reti. Di seguito ecco la classifica marcatori.



Serie D - Girone A - Classifica Marcatori



16 CASOLLA (Bra)

16 RAVASI (Borgosesia)



14 Grassi (Seravezza Pozzi)



13 Lucatti (Ghivizzano Borgo a Mozzano) [ceduto a dicembre al Seregno]



12 Melandri (Chieri)

12 Scalzi (Sanremese)

12 Corno e Sorrentino (Caronnese)



10 Di Lernia (Casale)

10 Frugoli (Seravezza Pozzi)