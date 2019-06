Graduatoria "Giovani D Valore": Lavagnese seconda nel Girone A

La Spezia - Terminata la stagione regolare 2018/2019 è il momento per il Dipartimento Interregionale di tirare le somme per il settima anno di fila dell’iniziativa “Giovani D valore” e premiare le società virtuose che hanno schierato in campo i giocatori nati dal 1998 al 2002 oltre la soglia obbligatoria con il bonus a chi svolge tutta l’attività di settore giovanile. Sono esclusi i sodalizi che non hanno partecipato al Campionato Juniores e quelle squadre retrocesse in Eccellenza. I contributi verranno erogati al momento in cui sarà formalizzata da parte dei club l’iscrizione alla Serie D o Lega Pro 2019/2010. La prima classificata di ciascun girone riceverà 25.000 euro, la seconda 15.000 e la terza 10.000. Per conoscere tutti i particolari basta consultare il regolamento sul Comunicato Ufficiale n^12.



Queste le graduatorie definitive:



Girone A: Borgosesia punti 1061, Lavagnese 1009, Bra 878



Girone B: Pontisola 1630, Sondrio 1543, Virtus Bergamo 1337



Girone C: Belluno 2197, Montebelluna 1729, Cartigliano 1390



Girone D: San Marino 1204, Calvina 843, Crema 820



Girone E: Scandicci 2392, Aquila Montevarchi 1856, Sporting Trestina 1641



Girone F: Forlì 2238, S. Nicolò Notaresco 1582, Recanatese 1463



Girone G: Ladispoli 2527, Sassari Latte Dolce 1818, Ostiamare 1766



Girone H: Città di Fasano 1111, Sorrento 1091, Nola 1030



Girone I: Portici 1274, Marsala 1097, Città di Messina 1053