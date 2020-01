Giudice Sportivo, uno squalificato per la Fezzanese

Fezzano - Dopo le gare di domenica 19 Gennaio valide per la 20^giornata del Campionato di Serie D girone A, il Giudice Sportivo, Avvocato Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avvocato Fabio Pennisi, Avvocato Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Signor Sandro Capri e del responsabile di segreteria Signor Marco Ferrari nella seduta del 22 gennaio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



Inibizione a svolgere ogni attività fino al 29/01/2020 a:



MARCO IOVINE (Dirigente VADO) per proteste nei confronti dell’Arbitro, allontanato.



Squalifica per TRE gare a:



MICHELE DI PRISCO (CARONNESE) per avere, a gioco fermo, colpito con un calcio di media intensità la testa di un calciatore avversario causandogli un taglio con conseguente fuoruscita di sangue.

?

Squalifica per UNA gara a:



MATTIA VILLANOVA (CASALE) per recidiva in ammonizione (5a).

ALESSANDRO CURCI (CARONNESE) per somma di ammonizioni.

FEDERICO CASANOVA (FEZZANESE) per somma di ammonizioni.

RICCARDO D'IPPOLITO (FOSSANO) per somma di ammonizioni.

MAIKOL BENASSI (LUCCHESE) per recidiva in ammonizione (5a).

GABRIELE FALCHINI (REAL FORTE QUERCETA) per recidiva in ammonizione (5a).

MIRKO LAZZARINI (REAL FORTE QUERCETA) per recidiva in ammonizione (5a).

MARCO IOVINE (Dirigente VADO) per recidiva in ammonizione (5a).



Ammonizione con diffida (V Infr.)



BRONDINO LORENZO (FOSSANO)

DELL'ORFANELLO UGO (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)

NASSANO MARCO (LAVAGNESE)

KOUASSI ZAH THOMAS (PRATO)

TOGNARELLI GIORGIO (REAL FORTE QUERCETA)

TISSONE ALESSIO (SAVONA)