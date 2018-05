Giudice Sportivo, una gara in campo neutro a porte chiuse e multa al Ponsacco

Ecco i provvedimenti dopo il primo turno di play - off e poule scudetto in Serie D. Tre gli squalificati

La Spezia - Dopo le gare di domenica 13 Maggio valevoli per la 1^ giornata dei Play-Off del Campionato Nazionale di Serie D girone E e per la 1^giornata della Poule Scudetto di Serie D, il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 14 maggio 2018 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



Squalifica del campo di gioco per UNA gara effettiva, campo neutro, porte chiuse e ammenda di euro 400,00 alla società:



- PONSACCO 1920 SSD ARL per essere propri sostenitori ( circa 50), nonostante l'obbligo di disputare la gara a porte chiuse, (come disposto da questo Giudice Sportivo con C.U.132) entrati all'interno dell'impianto sportivo posizionandosi dietro le panchine di entrambe le società fuori dal terreno di gioco.

Sanzione così determinata anche al fine di rendere effettiva l'esecuzione della sanzione violata.



Squalifica di UNA giornata a:



- BOVERI EMANUELE (ALBISSOLA) per somma di ammonizioni.

- FONTANA ANDREA (REAL FORTE QUERCETA) per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

- VANNI GIACOMO (VIAREGGIO) per somma di ammonizioni.