Giudice Sportivo, un giocatore della Fezzanese entra in diffida

La Spezia - Dopo le gare di domenica 2 Febbraio valide per la 22^giornata del Campionato di Serie D girone A, il Giudice Sportivo, Avvocato Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avvocato Fabio Pennisi, Avvocato Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Signor Sandro Capri e del responsabile di segreteria Signor Marco Ferrari nella seduta del 5 Febbraio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



Squalifica per DUE gare a:



LUCA TARABOTTO (Allenatore VADO) per avere, dopo essere indebitamente entrato sul terreno di gioco, tentato di aggredire un calciatore avversario rivolgendogli espressioni ingiuriose. ( R A - R AA )



Squalifica per UNA gara a:



FRANCESCO TODISCO (CASALE) per recidiva in ammonizione (5a).

GIANLUCA GNECCHI (LIGORNA) per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

MICHEL CRUCIANI (LUCCHESE) per recidiva in ammonizione (10a).

ANTONIO TOGNARELLI (REAL FORTE QUERCETA) per recidiva in ammonizione (5a).

WALTER VANGIONI (Allenatore SERAVEZZA) per recidiva in ammonizione (5a).



Diffida (IX Infr.)



SALTARELLI MIRKO (BORGOSESIA)

VARANO FEDERICO (CHIERI)

GIOVANNINI ROMEO GIACOMO (SAVONA)

BEDINI BRIAN (SERAVEZZA POZZI)

TERMINELLO ALESSANDRO (FEZZANESE)