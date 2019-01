Giudice Sportivo, un giocatore della Fezzanese entra in diffida

Ancora multa per il Sestri Levante. Due turni a mister Daidola e a Tettamanti entrambi del Bra. In totale sono 11 gli squalificati e cinque i giocatori ad entrare in diffida

La Spezia - Di seguito si riportano le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare valide per la XIX giornata del Campionato di Serie D Girone A



GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D DEL 13/ 1/2019 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL € 500,00

Per avere propri sostenitori in campo avverso intonato cori gravemente offensivi all'indirizzo dei sostenitori della squadra avversaria. Inoltre, lo spogliatoio arbitrale era privo di acqua calda.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 1/2019



MIANI DINO (UNIONE SANREMO)

Per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive all'indirizzo della terna arbitrale



A CARICO DI ALLENATORI - 2 GIORNATE DI SQUALIFICA



DAIDOLA FABRIZIO (Ac BRA)

Per aver rivolto espressione ingiuriosa all'indirizzo del Direttore di gara - Allontanato.



SQUALIFICA PER 1 GIORNATA



BUGLIO FRANCESCO (CASALE)

Dopo essersi allontanato indebitamente dalla propria panchina, si recava presso quella avversaria e rivolgeva espressioni ingiuriose all'indirizzo dei tesserati avversari - Allontanato



CORREALE ROBERTO (UNIONE SANREMO)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro - Allontanato



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



TETTAMANTI DANIELE (Ac BRA)

Per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario.



SQUALIFICA PER 1 GARE EFFETTIVA



ACQUISTAPACE ANDREA (INVERUNO)

Per intervento falloso nei confronti di un avversario in azione di gioco



A CARICO DI GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



CASTELLETTO EROS (BORGOSESIA)

COCCOLO LORENZO (CASALE)

GALLOTTI MATTEO (LIGORNA)

GUERRA KEVIN (PRO DRONERO)

TADDEI MAX (UNIONE SANREMO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR.)



VIDETTA ALESSANDRO (UNIONE SANREMO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



DI LERNIA MARCO (CHIERI)

MALGRATI ANDREA (LECCO)

BOCCADAMO ANTONIO (MILANO CITY)

BRUZZI ELIA (FEZZANESE)