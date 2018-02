Giudice Sportivo, tre turni ad Orlando del Sestri Levante

Il Real Forte Querceta perde Remedi per due turni. In totale sono tredici i giocatori fermati per squalifica

La Spezia - Dopo le gare di sabato 3 e domenica 4 febbraio valide per la 22^giornata del Campionato Nazionale di Serie D girone E, il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 6 febbraio 2018 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



Inibizione a svolgere ogni attività fino al 14/02/18 a:



- PROSPERI ANDREA (Dirigente REAL FORTE Q.) per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.



Squalifica di TRE giornate a:



- ORLANDO FABIO (SESTRI LEVANTE) per avere, a gioco fermo , colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.



Squalifica di DUE giornate a:



- REMEDI LUCA (REAL FORTE Q.) Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.



Squalifica di UNA giornata a:



- GARGIULO JUAN PABLO (ALBISSOLA) per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

- CENSINI FILIPPO (LAVAGNESE) per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

- BIAGINI FABIO (REAL FORTE Q.) per somma di ammonizioni.

- MEUCCI ELIA (RIGNANESE) per recidiva in ammonizione (5a).

- NDOU ARMANDO (RIGNANESE) per recidiva in ammonizione (5a).

- CACIAGLI MATTEO (SAN DONATO T.) per recidiva in ammonizione (10a).

- COLOMBINI FRANCESCO (SAN DONATO T.) per somma di ammonizioni.

- LEO MARCO (SCANDICCI) per recidiva in ammonizione (5a).

- PANE MASSIMILIANO (SESTRI LEVANTE) per recidiva in ammonizione (5a).

- FALL ELHADJI MAISSA (V.MONTECATINI) per somma di ammonizioni.

- LUCARELLI MATTIA (VIAREGGIO) per somma di ammonizioni.?