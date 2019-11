Giudice Sportivo, tre turni ad Angelotti del Real Forte Querceta

Dopo la disputa della XIII giornata del campionato di Serie D Girone A queste le decisioni del Giudice Sportivo.



Ammenda di euro 800,00 alla società:



SAVONA per avere propri sostenitori in campo avverso, nel corso della gara, lanciato della birra che colpiva al collo un A.A. e, successivamente, due bicchieri di plastica sul terreno di gioco. ( R A - R AA )



Squalifica per TRE gare a:



ALESSANDRO ANGELOTTI (REAL FORTE QUERCETA) per avere, a gioco fermo, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario. ( R A - R AA )



?Squalifica per UNA gara a:



GHEORGHE FOMOV (GHIVIZZANO) per recidiva in ammonizione (5a).

MICHEL CRUCIANI (LUCCHESE) per recidiva in ammonizione (5a).

FABIO BIAGINI (REAL FORTE QUERCETA) per recidiva in ammonizione (5a).



Diffida per recidiva in ammonizione (IV Infr.)



ADDIEGO MOBILIO ANDREA (FEZZANESE)

CURCI ALESSANDRO (CARONNESE)

APRILE GABRIELE (GHIVIZZANO)

KACORRI LUIS (LIGORNA)

GRASSI LUIGI (SERAVEZZA POZZI)

PEZZATI MARCO (VERBANIA)