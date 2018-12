Giudice Sportivo, tre turni a Muzzi del Savona

Il Chieri perde Mark Gaeta per due giornate. In totale sono undici gli squalificati, mentre sei giocatori entrano in diffida

La Spezia - Dopo le gare valide per la 16° giornata del Campionato di Serie D girone A il Giudice Sportivo, Avvocato Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avvocato Fabio Pennisi, Avvocato Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Signor Sandro Capri e del responsabile di segreteria Signor Marco Ferrari nella seduta del 18 dicembre 2018 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



A carico di allenatori - 1 Giornata



Giambattista BOFFETTI (Lecco) - Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo degli occupanti la panchina avversaria.



A carico di giocatori - 3 Giornate



Ramon MUZZI (Savona) - Per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario con una mano aperta al volto.



2 Giornate



Marco GAETA (Chieri) - Allontanato al 46º del primo tempo per somma di ammonizioni, nel corso dell'intervallo colpiva con un pugno la porta dello spogliatoio riservato alla squadra avversaria danneggiandola.



1 Giornata



Glen LALA (LIGORNA) - Al termine della gara si rivolgeva con gesti provocatori ed espressioni offensive all'indirizzo dei sostenitori della squadra avversaria.



1 Giornata per doppi ammonizione



Mirko SALTARELLI (Borgosesia)



1 Giornata Per Recidiva in Ammonizione (V Infr.)



Luca SARDO (Borgaro Nobis)

Nicola CINTOI (Casale)

Mario CHESSA (Inveruno)

Andrea Maria LAZZARO (Inveruno)

Giulio MENEGAZZO (Ligorna)

Massimiliano PANE (Sestri Levante)

Michael FIORE (Unione Sanremo)



Ammonizione con diffida (IV Infr.)



PAVESI MANUEL (CASALE)

ACQUISTAPACE ANDREA (INVERUNO)

PUTZOLU TOMMASO (INVERUNO)

FONJOCK DIVINE (LAVAGNESE)

MAGONARA DAVID (LECCO)

GARBINI PABLO ANDRES (SAVONA)