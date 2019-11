Giudice Sportivo, tre turni a Edo Oneto della Lavagnese

Dopo la disputa della XII giornata del campionato di Serie D Girone A queste le decisioni del Giudice Sportivo.



A CARICO DI DIRIGENTI - INIBIZIONE FINO AL 11/12/2019



DEOMA DANIELE (LUCCHESE)

Allontanato per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara, nell'abbandonare il terreno di gioco, reiterava la condotta. Al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, si avvicinava all’Arbitro reiterando le offese. ( R A - R AA )



A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICA PER 2 GARE



ONETO EDOARDO (LAVAGNESE)

Per avere, a seguito di provvedimento di ammonizione, rivolto espressione offensiva al Direttore di gara, allontanato.



SQUALIFICA PER 1 GARA



BENEDETTO FABIO (CALCIO CHIERI)

Per plateali proteste nei confronti del Direttore di Gara



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE



CINTOI NICOLA (CASALE)



A CARICO DI CALCIATORI - SQUALIFICA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



ONETO EDOARDO (LAVAGNESE)

CORSINI ANDREA (LIGORNA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



RENOLFI FRANCESCO (BORGOSESIA)

GIACINTI SANTE (CALCIO CHIERI)

GIRAUDO FEDERICO (FOSSANO)

LIGORIO GIACOMO (LUCCHESE)

GUIDI NICHOLAS (REAL FORTE QUERCETA)

LIKAXHIU MATTEO (SANREMESE)

ALBANI EDGAR (SAVONA)

FRICANO GIOVANNI (SAVONA)