Giudice Sportivo, tre turni a Capra, Gnecchi e Di Paola

Mazza per il Finale che in tutto perde quattro giocatori. In totale sono 12 i tesserati fermati dal Giudice Sportivo

La Spezia - Dopo le gare di domenica 28 gennaio valide per la 21^giornata del Campionato Nazionale di Serie D girone E, il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e dell'addetta alla Segreteria Sig.ra Barbara Teti, nella seduta del 29 gennaio 2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



Squalifica di TRE giornate a:



- CAPRA EDOARDO (FINALE) poichè espulso per avere a gioco in svolgimento colpito un calciatore avversario al volto con un braccio, alla notifica del provvedimento rivolgeva espressione e gesto offensivo all'indirizzo del Direttore di gara.

- DI PAOLA FRANCESCO (GHIVIZZANO) per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.

- GNECCHI GIANLUCA (LAVAGNESE) per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.



Squalifica di DUE giornate a:



- PORTA CARLO (FINALE) Per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irriguardose e minacciose all'indirizzo del Direttore di gara e di un A.A.



Squalifica di UNA giornata a:



- CONTI ENRICO (FINALE) per recidiva in ammonizione (5a).

- GENTA GIANMARIA (FINALE) per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

- ADDIEGO MOBILIO ANDREA (LAVAGNESE) per somma di ammonizioni.

- GALLOTTI MATTEO (LIGORNA) per somma di ammonizioni.

- MONTEFORTE LUCA (Allenatore LIGORNA) per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

- SPINOSA MARCO (MASSESE) per recidiva in ammonizione (5a).

- CHEZZI MARCELLO (Allenatore SAVONA) per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

- TOGNONI MARCO (SAVONA) per recidiva in ammonizione (5a).??