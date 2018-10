Giudice Sportivo, sono tre gli squalificati in vista del prossimo turno

La Spezia - Dopo le gare valide per la 3° giornata del Campionato di Serie D girone A il Giudice Sportivo ha adottato le decisioni riportate di seguito:



Squalifica per UNA gara ad allenatori:

> Giovanni LIVIERI (Arconatese) per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

> Alessandro LUPO (Unione Sanremo) per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.



Squalifica per UNA gara a giocatori:

> Gabriele VAVASSORI (Arconatese) per somma di ammonizioni.