La Spezia - Dopo la disputa della VI giornata del campionato di Serie D Girone A queste le decisioni del Giudice Sportivo.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA DI 1 GIORNATA



CARRUEZZO EUPREMIO (LUCCHESE)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER 1 GIORNATE



MARCHISONE LUCA (BRA)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.



DE LISI SIMONE (LAVAGNESE)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.



A CALCIATORI ESPULSI PER DOPPIA AMMONIZIONE - 1 GIORNATA



PANATI MATTEO (LUCCHESE)



A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR.)



BERTONI FEDERICO (REAL FORTE QUERCETA)



A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



MEUCCI MATTEO (LUCCHESE)