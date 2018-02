Giudice Sportivo, sono cinque gli squalificati

Per il Viareggio stoppati bomber Vanni e il terzino Pedruzzi

La Spezia - Dopo le gare di sabato 10 e domenica 11 febbraio valide per la 23^giornata del Campionato Nazionale di Serie D girone E, il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 13 febbraio 2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



Inibizione a svolgere ogni attività fino al 21/02/18 a:



- BOLLA MAURIZIO (ARGENTINA) per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

- GRAZIANI FABIO (REAL FORTE Q.) per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.



Squalifica di UNA giornata a:



- LEMBO GIOVANNI (LIGORNA) per recidiva in ammonizione (5a).

- PEDRUZZI TOMMASO (VIAREGGIO) per recidiva in ammonizione (5a).

- VANNI GIACOMO (VIAREGGIO) per recidiva in ammonizione (5a).