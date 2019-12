Giudice Sportivo, quattro giocatori salteranno Real Forte Querceta - Fezzanese

Dopo le gare di domenica 15 Dicembre valide per la 16^giornata del Campionato di Serie D girone A, il Giudice Sportivo, Avvocato Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avvocato Fabio Pennisi, Avvocato Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Signor Sandro Capri e del responsabile di segreteria Signor Marco Ferrari nella seduta del 18 dicembre 2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



A CALCIATORI ESPULSI - 2 GIORNATE DI SQUALIFICA



STEFANO CUOCO (BRA)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio.



A CALCIATORI ESPULSI PER DOPPIA AMMONIZIONE - 1 GIORNATA DI SQUALIFICA



ALESSANDRO TERMINELLO (FEZZANESE)

FABIO BIAGINI (REAL FORTE QUERCETA)



A CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



MONACIZZO CHRISTIAN (FEZZANESE)

GIORGIO CONROTTO (CHIERI)

MARCO MACCABRUNI (REAL FORTE QUERCETA)

FEDERICO GATTI (VERBANIA)

ANDREA PIRACCINI (VERBANIA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



CINTOI NICOLA (CASALE)

VILLANOVA MATTIA (CASALE)

FERRANTE LORENZO (LIGORNA)

LAZZARINI MIRKO (REAL FORTE QUERCETA)

PANZANI LUCA (VERBANIA)