Giudice Sportivo, pesante ammenda e diffida per il Ponsacco

Due giornate a D'Ambrosio del Sestri Levante. Dieci i giocatori squalificati per un turno, tre sono della Lavagnese

La Spezia - Dopo le gare di domenica 4 marzo valide per la 26^giornata del Campionato Nazionale di Serie D girone E, iIl Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 6 marzo 2018 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



Ammenda di € 1000,00 e DIFFIDA alla società:



- PONSACCO 1920 SSD per avere propri sostenitori lanciato una bottiglia di acqua piena all'indirizzo di un calciatore avversario senza tuttavia colpirlo. Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva idoneità della condotta ad arrecare danno alla incolumità fisica dei presenti.



Squalifica di DUE giornate a:



- D'AMBROSIO EMANUELE (SESTRI LEVANTE) per avere, lontano dall'azione di gioco, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.



Squalifica di UNA giornata a:



- GARGIULO JUAN PABLO (ALBISSOLA) per recidiva in ammonizione (5a).

- BASSANO GIANLUCA (GHIVIZZANO) per recidiva in ammonizione (5a).

- GEMIGNANI DANIEL (GHIVIZZANO) per somma di ammonizioni.

- BACIGALUPO GIACOMO (LAVAGNESE) per recidiva in ammonizione (10a).

- CORSINI ANDREA (LAVAGNESE) per recidiva in ammonizione (5a).

- FONJOCK DIVINE (LAVAGNESE) per recidiva in ammonizione (10a).

- FALCHINI GABRIELE (REAL FORTE Q.) per recidiva in ammonizione (5a).

- PRIVITERA LORENZO (RIGNANESE) per somma di ammonizioni.

- FERRANDO FEDERICO (SAVONA) per recidiva in ammonizione (5a).

- FALIVENA ROBERTO (V.MONTECATINI) per recidiva in ammonizione (5a).