Giudice Sportivo, nove giornate complessive al Casale

La Spezia - Dopo la III giornata del Girone A di Serie D queste le sanzioni disciplinari adottate dal Giudice Sportivo.



A CARICO DI DIRIGENTI - AMMONIZIONE



DEOMA DANIELE (LUCCHESE)



A CARICO DI ALLENATORI - AMMONIZIONE (INFR.)



GATTI ROBERTO (CARONNESE)

BUGLIO FRANCESCO (CASALE)

GALEAZZI SERGIO (VERBANIA)



A CARICO DI GIOCATORI - 3 GIORNATE DI SQUALIFICA



CINTOI NICOLA (CASALE)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni ingiuriose all'indirizzo della Terna Arbitrale.



POESIO CLAUDIO (CASALE)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al collo facendolo cadere a terra.



VILLANOVA MATTIA (CASALE)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.



SCANNAPIECO PAOLO (VADO)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.



SQUALIFICA DI 2 GIORNATE



GHINASSI TOMMASO (SAVONA)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con un calcio al petto.



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



MARIN NICOLAS SANTIAGO (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.



SQUALIFICA DI 1 GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE



DI LISI SIMONE (LAVAGNESE)

GIOVANELLI LORENZO (REAL FORTE QUERCETA)