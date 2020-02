Giudice Sportivo, niente Seravezza Pozzi per Addiego Mobilio

La Sperzia - Dopo le gare di domenica 16 Febbraio valide per la 24^giornata del Campionato di Serie D girone A, il Sostituto Giudice Sportivo Avvocato Fabio Pennisi, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 19 febbraio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



Inibizione a svolgere ogni attività fino al 16/04/2020 a:



DAVIDE SONETTI (Dirigente LIGORNA) poichè allontanato per avere protestato avverso una decisione del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva reiterate espressioni gravemente ingiuriose all'indirizzo del medesimo. Al termine della gara, si recava indebitamente sul terreno e teneva condotta gravemente minacciosa all'indirizzo dell'Arbitro trattenendo indebitamente le chiavi del rispettivo spogliatoio rivolgendogli espressioni irridenti. Convinto da un dirigente della società a riconsegnare le chiavi, rivolgeva nuovamente espressioni ingiuriose all'indirizzo del Direttore di gara. Sanzione così determinata anche in considerazione dell'aggravante di avere tenuto la condotta in palese violazione dei doveri derivanti dal ruolo ricoperto.



Squalifica per TRE gare a:



MAIKOL BENASSI (LUCCHESE) per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata al volto. ( R A - R AA )



Squalifica per UNA gara a:



MIRKO SALTARELLI (BORGOSESIA) per recidiva in ammonizione (5a).

FEDERICO VARANO (CHIERI) per recidiva in ammonizione (5a).

ANDREA ADDIEGO MOBILIO (FEZZANESE) per recidiva in ammonizione (5a).

DARIO BENEDETTI (GHIVIZZANO) per recidiva in ammonizione (5a).

ALESSANDRO CESA (Allenatore LIGORNA) per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

ANDREA GULLI (LIGORNA) per recidiva in ammonizione (5a).

THOMAS ZAH KOUASSI (PRATO) per recidiva in ammonizione (5a).

LUCIANO DE PAOLA (Allenatore SAVONA) per recidiva in ammonizione (5a).



Ammonizione con diffida (IV Iinfr.)



Spera Mattia (Bra)

Ravasi Riccardo (Borgosesia)

Cristini Marco (Fossano)

Chiarabini Mirko (Ligorna)

Pertica Gianvito (Savona)

Bortoletti Daniele (Seravezza Pozzi)

Podestà Cristiano (Seravezza Pozzi)

Russo Giovanni (Verbania)

Gavini Luca (Fezzanese)