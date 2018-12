Giudice Sportivo, niente Pro Dronero per Monacizzo

Oltre al turno di squalifica per il centrocampista la Fezzanese si ritrova in diffida Gavini. Quattro squalificati, mentre in dieci entrano in diffida

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 13 dicembre 2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano



GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D GARE DEL 12/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



ROSATO RAFFAELE (STRESA SPORTIVA)

Per avere giocatore in panchina, a gioco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore avversario che si trovava fuori dal terreno di gioco.



A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA DI 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR.)



DALMASSO ALESSANDRO (BORGOSESIA)

MONACIZZO CHRISTIAN (FEZZANESE)

DI PIETRO ANTONIO (LAVAGNESE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



SOW SEYDOU (ARCONATESE)

SARDO LUCA (BORGARO NOBIS)

PEDROCCHI JORDAN (CALCIO LECCO)

TODISCO FRANCESCO (CASALE)

GAVINI LUCA (FEZZANESE)

MONTICONE MATTIA NANNI (FOLGORE CARATESE)

NAVA RICCARDO (INVERUNO)

BERGAMINO ALBERTO (SESTRI LEVANTE)

SCALZI FILIPPO (UNIONE SANREMO)

MIELE FRANCESCO (SAVONA)