Giudice Sportivo, niente Fezzanese per Queirolo

Multa, diffida e squalifica a bomber Gioè per la Folgore Caratese. Due turni a Dalmasso del Borgosesia. Fermati i mister di Borgaro Nobis e Savona

La Spezia - Fezzano - Dopo le gare valide per XXX giornata del Girone A di Serie D ecco le sanzioni decise dal Giudice Sportivo in vista del prossimo turno.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA E DIFFIDA



FOLGORE CARATESE - € 1.000,00

Per avere persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, posizionatesi su di un terrazzo sovrastante gli spogliatoi, rivolto, per l'intera durata della gara, espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica di cui al CU n.115.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA



FONTANA SALVATORE (BORGARO NOBIS)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.



GRANDONI ALESSANDRO (SAVONA)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo della panchina avversaria.



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE



DALMASSO ALESSANDRO (BORGOSESIA)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI PER DOPPIA AMMONIZIONE - SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



TODISCO FRANCESCO (CASALE)



A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



GIOE' BRYAN (FOLGORE CARATESE)

ACQUISTAPACE ANDREA (INVERUNO)

QUEIROLO CRISTIAN (LAVAGNESE)

SELVATICO STEFANO (MILANO CITY)

GUARCO SIMONE (SAVONA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR.)



FONJOCK DIVINE (LAVAGNESE)

SCIENZA PAOLO (STRESA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



NAPOLI AIMAN (LECCO)

SILVESTRI MARCO (LIGORNA)

GAGLIARDI GIORGIO (SANREMESE)



L.G.