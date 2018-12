Giudice Sportivo, multe per Lecco e Inveruno

Il Lecco Calcio perde anche bomber D'Anna. In totale sei squalificati e sette diffidati in vista del turno infrasettimanale di domani

La Spezia - In vista del turno infrasettimanale che si disputerà mercoledì 12 Dicembre e che vedrà la Fezzanese impegnata in casa della terza forza del torneo Savona già emesse dal Giudice Sportivo le squalifiche dopo la disputa della XIV giornata del Girone A di Serie D.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



CALCIO LECCO - € 500,00

Per avere i propri sostenitori, durante l'ingresso in campo delle squadre, lanciato rotoli di carta che cadevano nelle vicinanze dell'area di rigore causando un ritardo di circa 3 minuti all'inizio della gara. Reiteravano la condotta anche nel corso del secondo tempo.



INVERUNO - € 200,00

Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante l'incontro



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE



DE SANTI MAURIZIO (BRA)

CASAGRANDE LUCA (LAVAGNESE)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



SALTARELLI MIRKO (BORGOSESIA)

D'ANNA SIMONE (CALCIO LECCO)

SCIENZA PAOLO (STRESA SPORTIVA)

GALFRE' DANIELE (PRO DRONERO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



DALMASSO ALESSANDRO (BORGOSESIA)

CHESSA MARIO (INVERUNO)

BRUSACA' FEDERICO (LIGORNA)

MENEGAZZO GIULIO (LIGORNA)

SERBOUTI ANNAS (CALCIO CHIERI)

CONSOL PATRICK (CASALE)

AGNESINA AMOS (STRESA SPORTIVA)