Giudice Sportivo, multato il Prato

La Spezia - Dopo le gare valide per I giornata del Girone A di Serie D ecco le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



PRATO - € 300,00

Per avere un proprio calciatore, al termine della gara, colpito con un pugno la porta dello spogliatoio riservato alla propria squadra, danneggiandola. Si fa obbligo di risarcimento dei danni se richiesti e documentati. ( R A - R AA )



A CARICO DI ALLENATORI - AMMONIZIONE



DIDU MARCO (BORGOSESIA)

TARABOTTO LUCA (VADO)



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



FERRANTE LORENZO (LIGORNA)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.



SQUALIFICA DI 1 GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE



TODISCO FRANCESCO (CASALE)



A CARICO DI GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



TOMI GIOVANNI (PRATO SSDARL)

Per avere, al termine della gara, colpito con un pugno la porta dello spogliatoio riservato alla propria squadra, danneggiandola. ( R A - R AA )