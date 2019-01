Giudice Sportivo, multate Sestri Levante e Lecco

Tre turni per Bettoni, due per Edalili e Pane. La Fezzanese perde un giocatore per un turno. Otto gli squalificati, quattro i giocatori in diffida

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta dell’8 gennaio 2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D DEL 6/ 1/2019 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL € 2500,00 (Una gara a porte chiuse con sanzione sospesa ai sensi art.16 comma 2bis CGS)



Per avere propri sostenitori dal 31º del secondo tempo, reiteratamente rivolto espressioni costituenti discriminazione per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria, contro il quale veniva altresì lanciata una bottiglietta di acqua al momento della sua sostituzione. Tali condotte costringevano il Direttore di gara a sospendere il gioco per circa un minuto.



CALCIO LECCO 1912 S.R.L. - € 600,00

Per avere un proprio sostenitore, al termine del primo tempo, rivolto all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria, espressione costituente discriminazione per motivi di razza.



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI - TRE GIORNATE DI SQUALIFICA



BETTONI SAMUELE (CASALE)

Per avere, in reazione a condotta ingiuriosa e violenta di un calciatore avversario, rivolto al medesimo espressioni offensive mentre tentava di colpirlo con un pugno.



SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



EDALILI MOUAD (BORGARO NOBIS)

Per avere, al di fuori del contesto di gioco, colpito un calciatore avversario con una violenta manata al petto provocandone la caduta a terra. ( R A - R AA )



PANE MASSIMILIANO (SESTRI LEVANTE)

Per avere rivolto espressioni ingiuriose all'indirizzo di un calciatore avversario e afferrato il medesimo per la maglia all'altezza del petto.



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



ZAMBATARO AKILILU (INVERUNO)

Per avere, in reazione ad insulto costituente discriminazione per motivi di razza, lanciato in segno di stizza una bottiglia di acqua oltre la recinzione delimitante il terreno di gioco.



A CARICO DI GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



SOW SEYDOU (ARCONATESE)

PAVESI MANUEL (CASALE)

GAVINI LUCA (FEZZANESE)

FONJOCK DIVINE (LAVAGNESE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR.)



EDALILI MOUAD (BORGARO NOBIS)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



SCAMPINI GIOVANNI (ARCONATESE)

GATELLI LUCA (INVERUNO)

GALLOTTI MATTEO (LIGORNA)

GUARCO SIMONE (SAVONA)